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Авторы игры «Человек-паук» анонсировали новый проект про Росомаху
Технологии
Авторы игры «Человек-паук» анонсировали новый проект про Росомаху
Скриншот игры «Marvel’s Wolverine»

Москва, 11 сентября. Новая игра по комиксам Marvel про Росомаху была анонсирована в ходе презентации Sony. Над проектом работают авторы «Человека-паука» из Insomniac Games.

Видеоигра Marvel’s Wolverine создается специально для PS5, подробностей о ней пока мало. В дебютном тизере можно увидеть Логана, который ввязался в потасовку в баре. Брайан Хортон стал креативным директором проекта, а главным руководителем — Кэмерон Кристиан, который участвовал в разработке игры Spider-Man: Miles Morales. По словам разработчиков, они останутся верны первоисточнику, но добавят оригинальные элементы. Проект находится на ранней стадии разработки, даты релиза пока нет.

Последняя сольная видеоигра по Росомаху выходила в 2009 году, ее создали в Raven Software. Также герой комиксов появлялся в Midnight Suns.

Компания Ubisoft ранее сообщила в Twitter об окончании основного этапа разработки шутера Far Cry 6. Вскоре проект начнут готовить к релизу — устранять баги и оптимизировать.

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sony росомаха marvel видеоигра insomniac games
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