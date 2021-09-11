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Топ-чиновник из Кувейта сфабриковал дело о подготовке госпереворота

Весь мир
Топ-чиновник из Кувейта сфабриковал дело о подготовке госпереворота
wikipedia.org  /  Alexey M. / CC BY-SA 4.0

Женева, 11 сентября. Швейцарский уголовный суд признал кувейтского шейха Ахмада аль-Фахада ас-Сабаха виновным в подделке вещественных доказательств по делу о подготовке государственного переворота в Кувейте. Вместе с ним на скамье подсудимых находились три его бывших адвоката и помощник.

Коллегия из трех судей установила, что мужчины организовали фиктивное судебное разбирательство в 2014 году. В рамках данного процесса Ахмад аль-Фахад предоставил поддельные видеозаписи, которые якобы обличали двух высокопоставленных кувейтских политиков в подготовке государственного переворота.

Речь идет о бывшем премьер-министре шейхе Насере аль-Мухаммеде и бывшем спикере парламента Джассеме аль-Харафи. Сфабрикованные против них видеозаписи были переданы кувейтским властям, однако они, в свою очередь, подали иск против Ахмада аль-Фахада в женевский суд, который возбудил соответствующее дело в 2015 году.

Шейх отверг все обвинения по этому делу, заявив о намерении обжаловать вынесенный приговор, выражающийся в 29 месяцах тюремного заключения. Он возглавлял глобальную группу из 206 национальных олимпийских комитетов (НОК), являлся членом исполнительного комитета ФИФА в 2015-2017 годах. Ас-Сабах был публично отстранен от своих руководящих должностей и членства в Международном олимпийском комитете после предъявления ему обвинений в 2018 году.

В качестве вероятного мотива его поступка выступает инцидент марта 2011 года, когда аль-Мухаммед и аль-Харафи, объединившись с депутатами национальной ассамблеи Кувейта, потребовали допросить Ахмада аль-Фахада на предмет незаконных действий при заключении и выполнении государственных контрактов. В результате чиновник оказался исключен из состава правительства в июне того же года.

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швейцария кувейт ас-сабах
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