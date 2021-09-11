Топ-чиновник из Кувейта сфабриковал дело о подготовке госпереворота

Женева, 11 сентября. Швейцарский уголовный суд признал кувейтского шейха Ахмада аль-Фахада ас-Сабаха виновным в подделке вещественных доказательств по делу о подготовке государственного переворота в Кувейте. Вместе с ним на скамье подсудимых находились три его бывших адвоката и помощник.

Коллегия из трех судей установила, что мужчины организовали фиктивное судебное разбирательство в 2014 году. В рамках данного процесса Ахмад аль-Фахад предоставил поддельные видеозаписи, которые якобы обличали двух высокопоставленных кувейтских политиков в подготовке государственного переворота.

Olympic power broker Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah of Kuwait was found guilty on Friday of forgery linked to implicating his political rivals in Kuwait in a coup plot — a verdict that puts his long career in global sports politics at risk. https://t.co/NjYMcK2fn0 — The Arab Weekly (@ArabWeekly) September 11, 2021

Речь идет о бывшем премьер-министре шейхе Насере аль-Мухаммеде и бывшем спикере парламента Джассеме аль-Харафи. Сфабрикованные против них видеозаписи были переданы кувейтским властям, однако они, в свою очередь, подали иск против Ахмада аль-Фахада в женевский суд, который возбудил соответствующее дело в 2015 году.

Шейх отверг все обвинения по этому делу, заявив о намерении обжаловать вынесенный приговор, выражающийся в 29 месяцах тюремного заключения. Он возглавлял глобальную группу из 206 национальных олимпийских комитетов (НОК), являлся членом исполнительного комитета ФИФА в 2015-2017 годах. Ас-Сабах был публично отстранен от своих руководящих должностей и членства в Международном олимпийском комитете после предъявления ему обвинений в 2018 году.

The word of HE Sheikh Ahmad Al-Fahad AL-SABAH OCA President, During FINA General Congress Opening ceremony pic.twitter.com/zKLTQBVm95 — الاتحاد القطري للسباحة (@Qatar_swimming) June 5, 2021

В качестве вероятного мотива его поступка выступает инцидент марта 2011 года, когда аль-Мухаммед и аль-Харафи, объединившись с депутатами национальной ассамблеи Кувейта, потребовали допросить Ахмада аль-Фахада на предмет незаконных действий при заключении и выполнении государственных контрактов. В результате чиновник оказался исключен из состава правительства в июне того же года.