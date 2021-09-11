Салехард, 11 сентября. Большая часть ямальских многодетных семей предпочла получить земельные участки, предназначенные для улучшения жилищных условий.

В Тюменской области такой вариант выбрали 9 252 семьи. Еще 229 многодетных родителей остановились на варианте с целевыми выплатами. Об этом сообщает ИА Север-Пресс. Многодетные ямальцы отдали предпочтение земельным участкам при получении льгот, подчеркнули в издании.

Многодетные семьи из Тюменской области могут получить бесплатный участок земли или выплату. Чтобы получить льготу, они должны вставать в очередь.

Ранее Минтруд определил новые выплаты для супруг военных, находящихся на службе за рубежом. Если жены тоже находятся за границей и не трудоустроены, они могут рассчитывать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Выплаты составят около 40% от зарплаты родителя.