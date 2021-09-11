Дочь Зюганова развелась после десяти лет брака

Москва, 11 сентября. Дочь председателя КПРФ Геннадия Зюганова официально расторгла брак со своим супругом, заместителем гендиректора ЗАО «Керамоцентр» Сергеем Никифоровым.

Дочь Зюганова развелась с мужем и переехала в элитную квартиру в центре столицы с тремя детьми. Ее новое жилье находится у станции метро «Белорусская». Сам председатель партии КПРФ в этот сложный для наследницы период старается помогать ей и поддерживать, передает Telegram-канал Mash.

Разведенная после десяти лет семейная пара имеет общий бизнес — туристическую фирму «Согласие». Пока не сообщается, продолжит ли 47-летняя дочь Зюганова сотрудничать с мужем в этом деле или же выйдет из семейного бизнеса.

Ранее сообщалось о состоявшемся разводе известной пары — музыканта Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на то, что продюсер летом этого года отказывался разводиться со звездой, его адвокат Александр Бенхин подтвердил расторжение союза.