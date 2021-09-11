Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 21:04
21:02
Общество
Ученые Университета Умео заявили, что прием антибиотиков может привести к раку кишечника
21:01
Экономика
«Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома»
20:59
Общество
Huawei назначила премьеру глобальных версий смартфонов на 21 октября
20:53
Армия
Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии
20:52
Спорт
«Круто!»: Дина Аверина поделилась впечатлениями от подаренного BMW
20:51
Весь мир
Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы
20:50
Политика
Посол России объявил о победе над коррупцией в Афганистане усилиями талибов
20:49
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в кустах на территории Заводского района Саратова
20:48
Политика
Возможный преемник Меркель потребовал извинений от кандидата в канцлеры Германии
20:47
Общество
Туроператоры прогнозируют интерес россиян к Турции, Египту и ОАЭ на Новый год
Все новости

Дочь Зюганова развелась после десяти лет брака

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 20:21
Общество
Дочь Зюганова развелась после десяти лет брака
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 11 сентября. Дочь председателя КПРФ Геннадия Зюганова официально расторгла брак со своим супругом, заместителем гендиректора ЗАО «Керамоцентр» Сергеем Никифоровым.

Дочь Зюганова развелась с мужем и переехала в элитную квартиру в центре столицы с тремя детьми. Ее новое жилье находится у станции метро «Белорусская». Сам председатель партии КПРФ в этот сложный для наследницы период старается помогать ей и поддерживать, передает Telegram-канал Mash.

Разведенная после десяти лет семейная пара имеет общий бизнес — туристическую фирму «Согласие». Пока не сообщается, продолжит ли 47-летняя дочь Зюганова сотрудничать с мужем в этом деле или же выйдет из семейного бизнеса.

Ранее сообщалось о состоявшемся разводе известной пары — музыканта Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на то, что продюсер летом этого года отказывался разводиться со звездой, его адвокат Александр Бенхин подтвердил расторжение союза.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дочь Зюганова развелась после десяти лет брака
развод зюганов никифоров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru