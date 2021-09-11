Украинские журналисты сочли неутешительными итоги встречи Путина и Лукашенко

Киев, 11 сентября. Украинские издания внимательно следили за итогами встречи президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Переговоры лидеров государств действительно выдались насыщенными. По итогам встречи было подписано 28 интеграционных программ в рамках Союзного государства. По мнению украинских журналистов, такие итоги не несут никакой позитивной повестки для Киева, напротив, страна может столкнуться с явными проблемами.

Журналисты украинского издания «Зеркало недели» убеждены, что в регионе активно формируют новую конфигурацию военных действий. Другими словам, перед Украиной открывается еще один возможный фронт, что Киев просто не может игнорировать.

«Поэтому "белорусский вопрос", несомненно, требует неотложного специального рассмотрения на заседании СНБОУ, а также обсуждения с партнерами в рамках "Люблинского треугольника" и НАТО», — говорится в материале издания.

Есть поводы для волнения и в экономической плоскости. Украина закупает у Белоруссии достаточно много стратегической продукции, в частности бензин, дизель и битум. Если белорусские предприятия начнут согласовывать свои действия с Кремлем, это может вылиться в серьезные потрясения для украинской экономики, резюмирует издание.

Ранее стало известно, что Лукашенко и Путин в ходе личной встречи обсудили конфликт в Афганистане. По словам главы республики, этот вопрос касается национальной безопасности Союзного государства России и Белоруссии.