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Вице-премьер Оверчук посоветовал Белоруссии не опасаться «поглощения» Россией
Политика
Вице-премьер Оверчук посоветовал Белоруссии не опасаться «поглощения» Россией
fa.ru  /  ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Москва, 11 сентября. Россия не станет «поглощать» Белоруссию, поэтому Минску нечего опасаться. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук во время интернет-трансляции журналиста ОНТ Игоря Тура.

С момента распада СССР прошло 30 лет, отметил российский вице-премьер. За этот период никто никакие страны «не поглотил». Кроме того, все постсоветские республики, с которыми Москва находится в дружественных отношениях, сохраняют свой суверенитет. Именно поэтому политик посоветовал Минску не опасаться негативных последствий при выполнении с Россией союзных программ.

«Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь», — сказал Оверчук.

Ранее сообщалось, что президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ. Речь идет о проведении общей промышленной и сельскохозяйственной политики, построении единого финансового и энергетического рынков, интеграции платежных систем, а также об унификации российского и белорусского законодательств в самых разных областях экономики.

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