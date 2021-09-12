«Включайте голову»: врач-диетолог Белоусова о том, нужно ли запрещать детям сладости

Часто любимые сладости становятся самым простым и быстрым способом поднять настроение и побаловать себя любимого. Однако споры о том, есть ли таким лакомствам место в рационе взрослых и детей, ведутся не первый год. В своей памятке Роспотребнадзор пишет, что кондитерские изделия ведут как минимум к развитию ожирения и кариеса, а как максимум — к сахарному диабету II типа.

Как сладкоежкам вписать любимую еду в свой рацион? И стоит ли запрещать сладкое детям? Ответы на эти вопросы ФАН решил узнать у российского врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

Вердикт доктора однозначен: запрещать конфеты и печенье детям ни в коем случае нельзя. Ведь чем сильнее запрет, тем выше и интерес ребенка к тому, чтобы его нарушить.

«Сладкое не ешь, испортятся зубы», «Сладкое не ешь перед обедом, не будет аппетита» — вот эти старые запреты не работают. По собственному опыту как врач-диетолог и мама знаю, как это делают. Нужно по возможности с ранних лет, когда ребенок тебя слышит, а это три года, начинать [ему] объяснять. Не давить на то, что это вредно, а предоставить сладкое ребенку на стол. <…> Детям, естественно, нужны углеводы для работы мозга: это могут быть фрукты, печенье, конфеты, но ни в коем случае не надо ставить их под запрет, потому что запретный плод сладок. Не надо куда-то пытаться это прятать, что-то запрещать, не покупать в магазине, доводя ребенка до истерики. Пускай мама купит конфету и даст ее ребенку после обеда, и ребенок ее съест — интерес пропадает», — рассказывает Анна Белоусова.

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Вместо однозначных запретов кондитерские изделия лучше сделать менее видимыми для ребенка. Например, складывать конфеты в жестяную непрозрачную тару, которую вы поставите на кухне. Если ее к тому же будет непросто открыть, то есть вероятность, что ребенок вообще откажется от желания съесть заветную конфету.

«А вот фрукты и овощи должны быть в доступе, потому что это та же глюкоза, это тот же сахар, который можно съесть, который будет работать для мозга ребенка. <…> Ни в коем случае не используйте установку «будешь хорошо себя вести, я куплю тебе конфетку». Это самая плохая схема. Если ребенок пошел с вами в магазин и нормально себя ведет, то хочет конфету — купили и дали, но когда пришли домой, ни в коем случае не на улице», — советует нутрициолог.

Что касается взрослых, эксперт напоминает о суточной норме в 320 граммов углеводов, которые необходимы нам для работы головного мозга, сердца и мускулатуры. Брать их можно и из сладостей, однако в таком случае вы получите порцию простых углеводов, которые не насытят организм и приведут к перееданию. Но лишнего веса, согласно популярному убеждению, можно избежать, если десерт попал в поле вашего зрения в утреннее время суток.

«Это работающий принцип в том случае, если человек имеет достаточную либо физическую, либо умственную активность после 12 часов дня. Все, что мы съели на завтрак — любые углеводы, хоть кусок торта — [это нормально], если мы после этого пошли на работу, гулять с собакой два часа или сели за компьютер и за ним просидели до ночи, потому что умственная активность тоже требует калорий. Если мы в любой из этих ситуаций видим, что полнеем, значит, нам придется это дело прекратить. На самом деле сладкое — это хороший такой бытовой пищевой наркотик, как алкоголь», — отмечает специалист.

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Желающие держать свое тело в тонусе сегодня идут и на другую уловку: заменяют обычные конфеты и вафли диетическими аналогами, в которых содержание сахара якобы сводится к нулю. Благо, таких продуктов сейчас предостаточно в магазинах, однако забивать ими свою корзину вовсе не стоит.

«Иногда конфета просто психологически полезнее, но одна. «Низкокалорийный», «легкий», «облегченный» — это абсолютно бесполезно, потому что далее мы смотрим на калорийность и видим 360 Ккал на 100 грамм. Но написать на внешней части упаковки, которая привлекает глаз, можно все. Поэтому тут еще один мой любимый совет для всех — включайте голову», — заключает диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова развенчала и убеждение о том, что обычный хлеб полезно заменять на диетические хлебцы. Хрустящее лакомство может быть в два раза калорийнее обычных хлебобулочных изделий, поэтому стоит съедать не больше двух штук в день, если вы поддерживаете фигуру.