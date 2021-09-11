СМИ ЦАР раскритиковали попытки Франции препятствовать сотрудничеству Москвы и Банги

Банги, 11 сентября. Неоколониальная политика Франции вызвала ряд государственных переворотов в африканских странах. Об этом сообщил информационный журнал OverBlog.

«В 2021 году зафиксировано несколько захватов власти во франкофонных государствах Африки, совершенных местными военными. Мали, Чад, а теперь и Гвинея. Империалисты безуспешно ищут новую стратегию в попытках сохранить влияние на континенте. Они стремятся удержать рычаги давления на регион», — говорится в материале.

В качестве примера СМИ привели французского ставленника Франсуа Бозизе, инициировавшего вооруженный конфликт в Центральноафриканской Республике. С подачи Парижа он пытался дестабилизировать обстановку в стране, чтобы препятствовать ее развитию.

Многочисленные жертвы кризиса безопасности волновали Францию меньше, чем то, что их бывшая колония сменила вектор на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией:

«Для укрепления позиций европейцы выбрали подготовленных «жеребят» и поставили их во главе проблемных государств. С ЦАР у них это не получилось. Кроме того, действия Парижа поставили репутацию Пятой республики под сомнения. Африканцы не верят в нее, их больше привлекает партнерство с Москвой и Пекином».

Ранее центральноафриканцы обвинили Елисейский дворец в рабской эксплуатации жителей Черного континента и рассказали о преступлениях французских концернов Castel и Areva.