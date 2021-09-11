Россия призвала к поэтапному выводу иностранных сил из Ливии

Нью-Йорк, 11 сентября. Москва обеспокоена проблемой распространения оружия в Ливии, влияющей на безопасность всего региона, и считает, что вывод всех иностранных сил должен осуществляться поэтапно. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности.

Дипломат отметил, что Россия с осторожностью следит за военно-политической ситуацией в североафриканской стране. Несмотря на достигнутый за последний год прогресс, на данный момент в урегулировании наметились проблемы.

«Реализация дорожной карты, утвержденная Форумом политического диалога, начала давать сбой», — отметил Полянский.

По его словам, участникам заседаний до сих пор не удалось принять законодательную базу для проведения плебисцита, запланированного на 24 декабря. Невозможность договориться ставит избирательный процесс под угрозу.

«С сожалением приходится слышать, что уже начали раздаваться голоса в пользу переноса или разъединения президентских и парламентских выборов на два этапа. Такое развитие событий может свести на нет весь наработанный за последние месяцы прогресс», — сказал дипломат.

ФБА «Экономика сегодня» / Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Заместитель постпреда указал на проблемы и на военном направлении. Он призвал к активной работе по «продвижению к полному и окончательному урегулированию» конфликта в североафриканском государстве.

«Решения, принятые в рамках Совместного военного комитета в формате «5+5», которому принадлежит важная роль в объединении вооруженных сил страны и общей стабилизации в сфере безопасности, во многом остаются на бумаге», — констатировал Полянский.

По его словам, стороны не достигли окончательной договоренности относительно полного открытия прибрежной дороги, соединяющей запад и восток государства. Они откладывают реализацию, возлагая друг на друга ответственность за срыв обязательств.

Дипломат заявил, что такое шаткое положение напрямую связано с проблемой присутствия иностранных войск и наемников. Москва поддерживает их поэтапный вывод с территории страны.

«Мы выступаем за поэтапную и синхронизированную по времени эвакуацию всех неливийских вооруженных групп и подразделений. При этом важно сохранить текущий баланс сил «на земле», за счет которого в стране не возникла угроза нового витка конфронтации. Не стоит забывать и про интересы и опыт соседей Ливии, когда речь касается репатриации иностранных комбатантов», – сказал зампостпреда РФ при ООН.

Дмитрий Полянский подтвердил приверженность России мирному урегулированию кризиса под эгидой ООН. Он отметил готовность к конструктивному взаимодействию с международными партнерами в этом вопросе.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Москва также обеспокоена проблемой незаконной миграции и распространения оружия. Она влияет не только на безопасность в государстве, но и на весь Сахаро-Сахельский регион.

«Рассчитываем на более эффективные инспекционные действия близ берегов Ливии, которые должны производиться при неукоснительном соблюдении международного права. В то же время хотели бы подчеркнуть, что международные рестрикции должны помогать политическому процессу и возвращению стабильности в Ливии, а не вредить этому», — подытожил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия намерена укреплять сотрудничество со странами-соседями Ливии для урегулирования кризиса. По ее словам, стабильность в государстве поспособствует нормализации обстановки во всем регионе.

В то же время «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) пытаются сохранить присутствие турецкого контингента и наемников на западе государства. Этим они надеются сорвать проведение избирательного процесса.

1 Организация запрещена на территории РФ.