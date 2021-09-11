Четыре человека погибли в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака

Багдад, 11 сентября. Четыре человека, включая сотрудников иракских сил безопасности, погибли в результате нападения боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на севере Ирака.

Атака произошла ночью в районе Махмур к югу от Мосула — бывшего оплота экстремистов ИГ. Представитель службы безопасности на условиях анонимности уточнил, что среди погибших значатся управляющий населенным пунктом, полицейский и член шиитского формирования «Хашд Шааби».

По словам местного чиновника, террористы атаковали позиции проиранского ополчения около 2:00 утра (совпадает с московским временем). Боевики применили стрелковое оружие во время нападения.

Four dead in north Iraq attack blamed on IS jihadists https://t.co/D70gPBkQen — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 11, 2021

Регулярные атаки

Группировка ИГ захватила Мосул в ходе молниеносного наступления в 2014 году. В течение трех лет преимущественно суннитский город был центром самопровозглашенного экстремистами «халифата».

Летом 2017 года населенный пункт был полностью отбит иракской армией и Международной коалицией во главе с США после интенсивных бомбардировок и военных действий, которые превратили Мосул в руины.

Несмотря на продолжающиеся контртеррористические операции, ячейки ИГ по-прежнему скрываются в некоторых труднодоступных районах страны и периодически совершают вооруженные атаки и теракты. По этой причине ситуация в сфере безопасности остается критической.

Так, поздно вечером 4 сентября в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в деревне Сатиха, расположенной в 65 км от северного города Киркук, погибли 13 сотрудников федеральной полиции Ирака, еще пятеро были ранены.

Hourslong clashes between Daesh terrorists and police at a checkpoint left 13 officers dead, Iraqi officials say; Ankara condemns the attack and offers condolences to Baghdadhttps://t.co/6MFxo4B57E — DAILY SABAH (@DailySabah) September 5, 2021

Нередко жертвами атак террористов становятся проиранские формирования — ИГ рассматривает шиитов как «отступников». 21 августа трое бойцов «Хашд Шааби» погибли и семь получили ранения в ходе нападения вооруженных преступников на базу в Ат-Тармии близ Багдада.

The militiamen were killed in an attack by ISIS on their base in Tarmiya, north of Baghdad, with seven more fighters wounded. https://t.co/nB1DItCvuw — The Arab Weekly (@ArabWeekly) August 21, 2021

Радикалы ИГ также взяли на себя ответственность за крупный теракт 19 июля, в результате которого скончались не менее 35 человек на рынке в столичном районе Садр-Сити, заселенном преимущественно шиитами. Десятки мирных жителей были серьезно ранены.

Baghdad bombing: 35 killed in attack on packed Iraq market | Middle East News | Al Jazeera https://t.co/kHODojnpZi via @AJEnglish — Murtaza Haider (@regionomics) July 20, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.