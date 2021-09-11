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Четыре человека погибли в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака
Весь мир
Четыре человека погибли в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака
ФБА «Экономика сегодня»  /  Кирилл Оттер

Багдад, 11 сентября. Четыре человека, включая сотрудников иракских сил безопасности, погибли в результате нападения боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на севере Ирака.

Атака произошла ночью в районе Махмур к югу от Мосула — бывшего оплота экстремистов ИГ. Представитель службы безопасности на условиях анонимности уточнил, что среди погибших значатся управляющий населенным пунктом, полицейский и член шиитского формирования «Хашд Шааби».

По словам местного чиновника, террористы атаковали позиции проиранского ополчения около 2:00 утра (совпадает с московским временем). Боевики применили стрелковое оружие во время нападения.

Регулярные атаки

Группировка ИГ захватила Мосул в ходе молниеносного наступления в 2014 году. В течение трех лет преимущественно суннитский город был центром самопровозглашенного экстремистами «халифата».

Летом 2017 года населенный пункт был полностью отбит иракской армией и Международной коалицией во главе с США после интенсивных бомбардировок и военных действий, которые превратили Мосул в руины.

Несмотря на продолжающиеся контртеррористические операции, ячейки ИГ по-прежнему скрываются в некоторых труднодоступных районах страны и периодически совершают вооруженные атаки и теракты. По этой причине ситуация в сфере безопасности остается критической.

Так, поздно вечером 4 сентября в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в деревне Сатиха, расположенной в 65 км от северного города Киркук, погибли 13 сотрудников федеральной полиции Ирака, еще пятеро были ранены.

Нередко жертвами атак террористов становятся проиранские формирования — ИГ рассматривает шиитов как «отступников». 21 августа трое бойцов «Хашд Шааби» погибли и семь получили ранения в ходе нападения вооруженных преступников на базу в Ат-Тармии близ Багдада.

Радикалы ИГ также взяли на себя ответственность за крупный теракт 19 июля, в результате которого скончались не менее 35 человек на рынке в столичном районе Садр-Сити, заселенном преимущественно шиитами. Десятки мирных жителей были серьезно ранены.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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