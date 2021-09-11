Российские десантники впервые задействовали машину «Сармат-2» на учениях «Запад-2021»

Нижний Новгород, 11 сентября. Военнослужащие Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ впервые применили машину «Сармат-2» в рамках учений «Запад-2021».

Автомобиль использовали в качестве легкого транспортного средства огневой поддержки во время тренировочных мероприятий на полигоне Мулино в Нижегородской области. Данные машины предназначены для транспортировки трех человек, а также груза по всем видам дорог и местности. «Сармат-2» оснащается пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм, а также автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя».

Военные учения «Запад-2021» стартовали на полигонах России и Белоруссии 10 сентября. К маневрам привлекли 760 единиц боевой техники, более 290 танков, 15 кораблей, а также 200 тысяч солдат. Военные из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии также принимают участие в учениях. Представители Китая, Вьетнама и Мьянмы выступают в качестве наблюдателей.