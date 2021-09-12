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Востоковед Вородин объяснил, почему политика США провалилась в Афганистане
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему политика США провалилась в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Провал политики американцев в Афганистане был ожидаем и закономерен — об этом говорили и все предыдущие попытки завоевать это государство. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и востоковед Дмитрий Вородин.

В двадцатую годовщину теракта 11 сентября 2001 года бывший президент России Дмитрий Медведев написал статью, посвященную разбору причин того, почему США за 20 лет военного присутствия в Афганистане так и не смогли построить там устойчивое и стабильное государство. По его мнению, причиной, в частности, послужило то, что американцы привыкли навязывать миру свои ценности, которые должны были и здесь стать основой новой политической системы.

«Провал построения в Афганистане государства западного типа абсолютно закономерен, — заметил Вородин. — Опыт изучения этой страны показывает, что афганские этносы крайне консервативны, их устои веками существуют практически неизменно и неподвластны воздействию извне. События последних десятилетий убедительно доказывают, что взять и перенести на афганские реалии западные ценности, институты не просто архисложно, а практически невозможно. Если Кабул еще получается более-менее вестернизировать, то регионы продолжают жить по своим законам».

Востоковед подчеркнул: искусственное формирование афганских границ привело к тому, что эта страна населена преимущественно разделенными этносами (пуштунами, таджиками, узбеками, белуджами и так далее), проживающими также на территориях сопредельных государств (Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана).

«Кроме того, афганские этносы распадаются на соперничающие племенные, клановые, региональные группы, — продолжил эксперт. — Племена до сих пор остаются военно-политическими объединениями ряда родов и возвысившихся над родом клановых групп. Основными особенностями афганского государства в течение всего периода его существования были слабость центральной власти и фактическая независимость племен, составлявших политический противовес столице. Подобная ситуация сохраняется и в современном Афганистане, осложняя построение современного типа государственности в стране, населенной подобными племенными образованиями».

Востоковед Вородин объяснил, почему политика США провалилась в Афганистане
Global Look Press  / Saifurahman Safi Source / XinHua

Собеседник ФАН заметил, что после разгрома талибов (участники движения «Талибан»1 — террористической организации, запрещенной в РФ) в 2001 году центральная власть в Кабуле, находившаяся под внешним контролем, оставалась практически недееспособной, несмотря на создание западных атрибутов власти, наличие Конституции, проведение выборов. Реальная власть на местах принадлежала племенным сообществам во главе с ханами, а то и талибам.

«Точно такая же история повторялась во времена предыдущих войн с участием иностранных держав (начиная с первой англо-афганской войны 1838–1842 годов). Взятие Кабула никогда не означало завоевания всего Афганистана. Дальше был выбор: либо контролировать столицу и ряд крупных населенных пунктов, а все остальное отдать на откуп местным «военным лордам» (ханам, полевым командирам и так далее), либо ввязаться в жестокую и по итогу бесполезную войну на всей территории Афганистана. После того, как внешние силы покидали страну, к власти там практически сразу или через некоторое время приходили те, против которых эти войны, собственно, и велись. Вот и теперь, в 2021 году, стало очевидно, что США и их союзники потратили 20 лет, уйму сил и средств для того, чтобы сменить власть талибов на власть талибов», — резюмировал Вородин.

Ранее востоковед заявил, что правительство «Талибана» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) не станет реальным институтом власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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