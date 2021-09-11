«Крепкое и суровое»: олимпийский чемпион Рылов оценил рукопожатие Путина

Москва, 11 сентября. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Пловец поделился впечатлениями от рукопожатия главы государства.

Российские медалисты Олимпиады посетили торжественное мероприятие в Кремле, где получили государственные награды. Среди спортсменов был Евгений Рылов, двукратный чемпион Игр. Пловцу удалось пожать руку президенту Владимиру Путину. Позднее Рылов оценил рукопожатие российского лидера.

«У Владимира Владимировича крепкое и суровое рукопожатие. Путин — уверенный в себе и статный человек. Он всегда знает, что делает», — поделился пловец.

Рылов принес сборной России сразу две золотые медали. Спортсмен лидировал в заплывах на 100 и 200 метров на спине и завоевал второе место в эстафете.

Владимир Путин вручил спортсменам ордена в награду за успехи на Олимпийских играх. Президент отметил, что ждет от сборной новых побед на предстоящих стартах в Пекине и Париже.