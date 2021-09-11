Жалобы крымчан о блокировке смартфонов Xiaomi не поступали в Роспотребнадзор

Москва, 11 сентября. Роспотребнадзор не получал от пользователей жалоб в связи с блокировкой в Крыму смартфонов производства Xiaomi, следует из заявления пресс-службы ведомства.

Информация о том, что IT-компания заблокировала свои устройства на некоторых территориях, появилась в субботу на портале сообщества мобильных разработчиков. Ограничения затронули Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Крым. Отмечается, что блокировка не коснулась устройств, которые были активированы в других регионах, а после ввезены в регион. Некоторые пользователи смогли избежать ее после перепрошивки операционной системы.

«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — сообщили в Роспотребнадзоре.

За такого рода действия для изготовителя не предусмотрена административная ответственность.

Ранее стало известно, сколько на российском рынке будет стоить новый планшет Xiaomi Mi Pad 5. По предварительным данным, цена составит около 35 тысяч рублей.