«Живой» Эйнштейн поразил гостей Всемирной конференции робототехники в Пекине

Реальность и вымысел, люди и машины смешались на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Уникальные объекты действительно заставляют участников поверить в будущее, описанное писателями-фантастами.

Перед гостями позирует физик Альберт Эйнштейн, внезапно выучивший китайский. Механизированный двойник знаменитого ученого получился на редкость обаятельным — он подмигивает посетителям выставки, танцует и дружелюбно машет рукой.

«Сначала, мы изучили множество фотографий и изображений Эйнштейна в качестве основы для его внешности. А чтобы сделать его язык тела более ярким, мы опирались на разные видеоматериалы, чтобы он больше походил на физика и старого профессора», — объясняет представительница компании-разработчика Ян Цзянго.

На конференции можно было увидеть и дроида-девушку, которая будто попала на мероприятие из мира видеоигр. Среди экспонатов есть даже животные. Например, киберсобака, представленная компанией Unitree, которая может поднимать тяжести и отличается высокой производительностью.

«Мы надеемся, что наши роботы могут помочь эффективнее выполнять практические задачи в дополнение к оригинальной развлекательной составляющей», — заявил менеджер по маркетингу Гао Юань.

Мероприятие посетили порядка 300 ведущих экспертов в сфере робототехники по всему миру, а некоторые проекты были направлены на решение глобальных проблем — например, ухудшение экологии. Одна из компаний представила роботов, которые смогут очищать поверхность океана от мусора, используя солнечную энергию.