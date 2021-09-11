«В бегах»: Королева заявила, что после скандала с изменой Тарзана заведены три дела

Москва, 11 сентября. Певица Наташа Королева рассказала о трех уголовных делах, которые завели правоохранители после скандала с изменой ее супруга, танцора Сергея Глушко, известного как Тарзан.

Артистка впервые принимала участие в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» пять лет назад. Певица снова появилась в студии, чтобы рассказать подробности скандала, в эпицентре которого оказалась ее семья и в частности супруг. Королева заявила, что не верит в измену мужа, так как его подставили и спровоцировали на интим.

Она уже обратилась в полицию и по ее иску было заведено три уголовных дела. Одна из подозреваемых уже находится в СИЗО. Своего мужа она назвала доверчивым, слабым звеном.

«Суд идет, одна в бегах, одна в СИЗО, заведено три уголовных дела: кража, съемка и распространение порнографии, шантаж. Дела в активной работе. Лера, это шайка-лейка аферисток», — пояснила звезда.

Она уверена, что подобные махинации стали местью влиятельного человека, который через ее мужа смог подобраться к ней и испортить репутацию ее семьи. При этом она заверила Кудрявцеву, что не прожила бы с Тарзаном столько лет, если бы не доверяла ему и в чем-то его подозревала.

«Мы не проверяем и не подозреваем. Так мы живем, нам комфортно. Случаи, когда кто-то звонил, писал, приходили, мы тогда на Арбате жили, ярко рассказывала, как спала с мужем», — заявила певица.

Она отметила, что по натуре ее муж «добряк», из-за чего аферистки на него и нападают. При этом в самом начале скандал и правда сильно на нее повлиял. Королева призналась, что была сломлена и подавлена, однако смогла найти в себе силы встать на защиту мужа.