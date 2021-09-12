Политсоветник Маркелов: Польша, как и Украина, зачахнет в своих проблемах

Европейские страны второго-третьего эшелона — вроде Польши и Украины — зачахнут в своих проблемах и не станут серьезными игроками на политическом поле. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов групп» Сергей Маркелов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что Польша может попросить разместить на ее территории ядерное оружие США.

«Польша, как и Украина, всегда старается попробовать стать политическим суперигроком. Конечно, это не удастся сделать, поэтому она делает всякие чудные предложения. Понятно, что от желания Польши размещение ядерного оружия совершенно не зависит. Такие решения принимают совершенно другие дяди», — сообщил политический советник.

Сергей Маркелов также добавил, что в обозримом будущем Америка не поддастся ни на какие уговоры поляков.

«Думаю, что американцы — не идиоты и в ближайшие годы, как бы сильно им ни хотелось разместить вооружение ближе к границам России, не пойдут на это. Польша же и дальше будет делать заявления в духе: «Смотрите, мы здесь тоже есть! Мы готовы под вас лечь!» Варшава рассчитывает, что если такое оружие будет там размещено, то страна сразу укрепится в Европе. Деньги появятся. Начнет борзеть», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он выразил уверенность в том, что амбициям маленьких европейских государств не суждено реализоваться.

«Сейчас страны второго-третьего эшелона пытаются войти в серьезную игру, изображая из себя «большого пацана». Конечно же, они ими никогда не будут, как Украина, Румыния и остальные мелкие страны. Зачахнут в своих проблемах. Польша и дальше продолжит делать громкие заявления. Пожалуйста! Называйте свои «хотелки», — подытожил политсоветник.

Ранее политолог Александр Рудаков в беседе с ФАН указал на скрытую предпосылку к выходу Польши из Евросоюза. По его словам, культурные ценности жителей этой страны в значительной степени близки к тому, что дорого гражданам России.