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Путин открыл мемориал Александру Невскому на Чудском озере

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 19:58
Политика
Путин открыл мемориал Александру Невскому на Чудском озере
ФБА «Экономика сегодня»

Псков, 11 сентября. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере в Псковской области.

Глава государства открыл комплекс и напомнил об исторических событиях, связанных с фигурой князя. Русь осталась несломленной даже при сложнейших условиях, подчеркнул Путин.

«Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь», — сказал президент.

Ранее глава государства прибыл в Псковскую область для открытия мемориального комплекса. Также у российского лидера запланирована встреча с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

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