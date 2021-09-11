Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали места с недорогим жильем в бархатный сезон

Москва, 11 сентября. Аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, где в бархатный сезон можно найти самое дешевое жилье.

Городами с самыми бюджетными гостиницами стали египетские Шарм-эш-Шейх и Хургада. Согласно результатам исследования, до середины осени там можно найти номера от 900 и 1250 рублей в сутки, соответственно.

Турецкие отели предоставляют номера от 1380 рублей в Стамбуле и от 1650 рублей в Алании. Дубай предлагает туристам заселиться от 2300 рублей, а абхазский город-курорт Гагра — от 2500 рублей.

Лидерами среди российских курортов стали Сочи и Анапа. Там жилье в бархатный сезон стоит от 1,7 тыс. рублей. В Симферополе цены на размещение стартуют от 2350 рублей, а в Геленджике — от 2600 рублей.

Российские отельеры ранее оценили вероятность перехода на формат «все включено». О создании системы классификации отелей, работающих по такому стандарту, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.