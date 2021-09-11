Экипажи Ми-28Н отработали ликвидацию «противника» из засад на учениях «Запад-2021»

Москва, 11 сентября. Силы армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали ликвидацию бронетехники условного противника из засад, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия развернулись в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Лужский в Ленинградской области.

«Летчики многоцелевых вертолетов Ми-8, Ми-28Н "Ночной охотник", и Ка-52 "Аллигатор" осуществляют заходы на объект "противника" из-за естественных укрытий и лесных массивов», — говорится в сообщении.

Для поражения целей, расположенных на расстоянии от 500 метров до пяти километров, экипажи задействовали ракетно-пушечное вооружение. Сразу после выполнения задач под прикрытием следом идущих вертолетов они вновь скрылись за укрытиями.

Ранее сообщалось, что в рамках учений «Запад-2021» экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота уничтожили крылатые ракеты условного противника. Самолеты осуществили вылет с аэродрома Чкаловск, расположенного под Калининградом, по команде дежурных сил противовоздушной обороны.