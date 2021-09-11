Алжир назвал необратимым решение о разрыве дипотношений с Марокко

Алжир, 11 сентября. Министр иностранных дел Рамтан Ламамра отказался обсуждать разрыв дипломатических отношений с Марокко в рамках заседания глав внешнеполитических ведомств арабских государств.

В кулуарах саммита и во время предыдущих консультативных встреч алжирский дипломат убеждал коллег в отсутствии необходимости диалога по поводу напряженности между двумя странами. По его словам, решение о прекращении связей с Рабатом не подлежит обсуждению, поскольку оно «суверенное, окончательное и необратимое».

«Вопрос о разрыве дипломатических отношений с Марокко не стоит в повестке дня встречи на уровне министров», — сообщил Ламамра.

Глава МИД считает, что всякая инициатива, направленная на примирение двух государств, поверхностна и игнорирует полную ответственность королевства за постоянное ухудшение двусторонних контактов. Он сомневается, что арабские партнеры раскроют истинные масштабы всего политического и морального ущерба, который нанесли действия властей Марокко.

В августе Ламамра объявил о разрыве дипотношений между странами. Он обвинил Рабат во «враждебных действиях».

На днях более 200 видных деятелей из государств Магриба подписали петицию «Призыв к разуму». Активисты считают, что разрешить нынешнюю эскалацию можно путем диалога и поиска консенсуса.