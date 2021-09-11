Сенатор Цеков упрекнул Украину в желании жить за счет России

Москва, 11 сентября. Украина должна напрямую обсудить вопрос о транзите российского газа с Москвой, а не через посредников. Об этом сообщил представитель международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Парламентарий на пальцах объяснил причину агрессивного поведения Киева в вопросе транзита российского газа. Он считает, что Украина хочет жить за счет Москвы, требуя поставок энергоресурсов.

Также политик назвал «неуместным» предложение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака включить вопрос о поставках голубого топлива в повестку «нормандского формата».

«Причем тут транзит газа и "нормандский формат"? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников», — пояснил политик в интервью РИА Новости.

Кроме того, Сергей Цеков добавил, что политика киевских властей, направленная против реализации газопровода «Северный поток — 2», уже раздражает европейские страны.

«Европейцы заинтересованы в запуске газопровода», — пояснил он.

Ранее за «Северный поток — 2» заступились немецкие читатели газеты Die Zeit. Они резко высказались в адрес противников реализации проекта и обвинили Соединенные Штаты Америки, Польшу и Украину в том, что они сами раздувают проблему вокруг газопровода.