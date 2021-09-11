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Участники свадебного кортежа устроили стрельбу в Твери
Происшествия
Участники свадебного кортежа устроили стрельбу в Твери
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Тверь, 11 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали хулиганов, которые устроили стрельбу во дворе на улице Левитана.

В полицию обратились жильцы дома, которые услышали громкие выстрелы во дворе. Нарушителей задержали сразу же. На Тверском проспекте инспекторы ДПС остановили четыре автомобиля с 20 людьми. В машине сотрудники ГИБДД нашли пистолет, похожий на «Беретту». Выяснилось, что таким способом молодожены решили отметить свой праздник.

На хозяина пистолета составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее силовики задержали 38-летнего жителя Смоленского поселка Читинского района, который подозревается в стрельбе по сотруднику полиции. Пострадавшего госпитализировали.

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