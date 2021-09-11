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Анна Семенович призналась, что рассталась с возлюбленным из-за лжи
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что рассталась с возлюбленным из-за лжи
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 11 сентября. Певица Анна Семенович призналась, что прекратила отношения со своим возлюбленным несколько месяцев назад из-за лжи.

Звезда российской эстрады, блогер и телеведущая нечасто рассказывает фанатам подробности личной жизни. В интервью Юлии Барановской в студии передачи «Все к лучшему» на «Русском радио» призналась, что три месяца назад оставила своего бойфренда.

«К шоу-бизнесу мой бывший возлюбленный не имел никакого отношения. Как-то так случилось. Он стал врать. Я не люблю, когда мужчины врут. Он врал мне, к примеру, про свой бизнес. У него типа был один бизнес, а оказался совсем другой», — пояснила причину расставания звезда.

Артистка призналась, что после таких неточностей в рассказе о работе осознала, что ее возлюбленный является лгуном, а потому не стоит с ним дальше строить серьезные отношения. Она отнесла его к той категории людей, которые много говорят, но совсем мало делают. Звезда заметила, что вступила в эти отношения из-за страха остаться одной, несмотря на то, что внутренне понимала — это не ее человек.

К своему 41 году артистка ни разу не была замужем. Больше всего звезда мечтает иметь детей и завести крепкую семью. Свои желания вместе с примеркой свадебного наряда певица воплотила в одном из клипов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Семенович призналась, что рассталась с возлюбленным из-за лжи
семенович певица барановская
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