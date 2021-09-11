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Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября обвинил Байдена в поражении в Афганистане
Политика
Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября обвинил Байдена в поражении в Афганистане
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Джо Байден и его администрация потерпели поражение в Афганистане в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, заявил экс-глава страны Дональд Трамп.

Бывший американский лидер пообещал снова сделать Соединенные Штаты великой страной. По его словам, 20-й год войны должен был стать годом победы, чести и силы.

«Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались. Мы будем жить дальше, но, к сожалению, наша страна останется раненой долгое время. Мы будем бороться, чтобы восстановиться после унижения, вызванного этой некомпетентностью. Не бойтесь, Америка снова станет великой», — подчеркнул Трамп.

Ранее бывший глава государства выразил желание провести боксерский поединок, где его противником стал бы Байден. По словам Трампа, любое сражение «очень опасно». Однако он не отказался бы провести бой на ринге с действующим лидером страны.

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сша трамп байден
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