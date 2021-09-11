«Политика двойных стандартов»: народ ЦАР осудил США за поддержку оружейного эмбарго ООН

После ряда протестных мероприятий, во время которых центральноафриканцы призывали все мировое сообщество к отмене оружейного эмбарго ООН, жители одного из районов Банги собрались у посольства США. Люди призвали американских дипломатов обратить внимание на преступления сотрудников многопрофильной миссии МИНУСКА и вывести военный контингент из республики.

О том, что вызывает гнев местного населения и как оно отстаивает национальные интересы — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Глас народа

10 сентября у здания внешнеполитического представительства США в столице африканского государства состоялся митинг в поддержку подготовленных российскими инструкторами военнослужащих армии ЦАР (FACA). Правительственные силы продолжают зачищать страну от боевиков из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Участников мирной демонстрации оттеснила полиция, охраняющая периметр американского посольства. Поэтому манифестантам пришлось удалиться, но они не опустили руки, пообщались с журналистами и передали представителям Вашингтона официальное обращение с просьбой поддержать снятие санкционных ограничений на следующей сессии Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

ФАН приводит дословный перевод документа:

Меморандум жителей Центральноафриканской республики Мы, жители района PK 5, центральноафриканцы, обращаемся к посольству США, представляющего правительство и народ Соединенных Штатов Америки, с требованием отмены оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций. — Санкции ООН не позволяют развивать национальную армию (FACA), которая обеспечивает мир в нашей республике и безопасность народа. — Запрет на поставки вооружения в ЦАР дает преимущество членам незаконных вооруженных группировок, которые не соблюдают эмбарго ООН и используют современное оружие против бойцов FACA и жителей. — Ограничения являются несправедливой мерой, угрожающей национальной безопасности страны и ее жителям. Фактически санкции равносильны прямой поддержке боевиков. Требуем обратить внимание американского народа на демократические и мирные призывы центральноафриканцев в пользу полной отмены оружейного эмбарго.

Разрушительные меры ООН

По словам одного из лидеров демонстрации, бойцы FACA по-прежнему не могут в полной мере давать отпор радикалам CPC из-за наложенных на страну ограничений.

«Поэтому мы призываем к выводу миротворцев ООН, которые не в состоянии защитить народ Центральноафриканской Республики. Чтобы сделать это, мы призываем Вашингтон поддержать власти страны и посодействовать им в отмене оружейного эмбарго. Совет Безопасности создавался тремя державами, в числе которых были и Соединенные Штаты, поэтому сегодня мы пришли сюда, чтобы выразить недовольство внешней политикой Белого дома и вручить послу наш меморандум», — заявил он.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Собеседник издания Le Potentiel Centrafricain также добавил, что жители PK5, как и весь народ ЦАР, «требуют безоговорочной отмены санкций, которые больше не имеют смысла и являются блокирующим фактором развития республики».

Другой участник мероприятия сообщил, что у Совета безопасности ООН «нет веских оснований для их продления». При этом сами ограничения мешают государству модернизировать экономическую, социальную и политическую сферы.

«Это эмбарго идет на пользу только бандформированиям, а не народу. Мы наблюдаем политику двойных стандартов, поскольку именно боевики получают выгоду от продления санкций. Они знают, что у нас нет достаточного количества наступательных средств для борьбы с радикалами», — заключил он.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Проводимая с 2018 года российскими инструкторами работа по подготовке бойцов FACA позволила частично смягчить ограничения в 2019-м. Годом позже это привело к тому, что функционеры ООН разрешили Банги закупать 60-миллиметровые минометы и боеприпасы к ним. Однако этого недостаточно для полной победы над боевиками конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Ранее ФАН сообщал, что члены «Молодежной ассоциации развития» (AJCD) ЦАР провели мирные акции протеста, в рамках которых потребовали полной отмены ограничительных мер международной организации.