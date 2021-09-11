Российские военные отработают экстренный ремонт техники на учениях «Запад-2021»

Нижний Новгород, 11 сентября. Российские военнослужащие на совместных с ВС Белоруссии учениях «Запад-2021» отработают систему экстренной эвакуации и ремонта военной техники в полевых условиях.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в настоящее время на полигоне Мулино в Нижегородской области уже развернуты полевые пункты по ремонту и восстановлению техники. В ходе учений военнослужащие будут отрабатывать вопросы ведения технической разведки, практических действий ремонтно-эвакуационных и эвакуационных групп, организации зарядки и обслуживания кислотных и щелочных аккумуляторных батарей.

Отмечается, что при необходимости ремонтно-восстановительный батальон из состава Западного военного округа (ЗВО) обеспечит поставку запасных частей и модулей для боевых машин, танков и грузовых автомобилей. По данным ведомства, перед началом активной фазы маневров личный состав подразделения материально-технического обеспечения (МТО) проведет практические тренировки по ремонту вооружения и техники в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что прибывших для участия в учениях «Запад-2021» иностранных военных разместили в современном полевом лагере на полигоне Мулино. Он состоит из палаток для проживания, пунктов хозяйственного довольствия, столовых с кухнями, медицинского пункта и других объектов.