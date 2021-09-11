Взрослые выдры провели первый урок плавания для своих детенышей в зоопарке Сингапура

Рожденные плавать — плывут не сразу. Так можно сказать о выдрах, ведь, несмотря на то, что природа сделала их великолепными пловцами, использовать это умение с рождения они не умеют. Только когда выдрята немного подрастут и окрепнут, родители берутся обучать их этому мастерству.

Посетители Сингапурского ботанического сада стали свидетелями того самого первого урока плавания, где отряд взволнованных предстоящим действием детенышей выдры неловко толпятся у бассейна, не решаясь сделать первый шаг в еще не известную им стихию. К счастью, взрослые особи были готовы к такому развитию событий и на собственном примере активно показывали малышам, что нужно делать. Они то ныряли в воду, то забирались обратно, подталкивая детенышей и увлекая их за собой. Выдры оказались не самыми терпеливыми животными, и на весь урок у них ушло чуть больше минуты.