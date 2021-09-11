Мотострелки ЮВО тренировались в Ростовской области под прикрытием вертолетов Ми-28Н

Ростов-на-Дону, 11 сентября. Вертолетчики Южного военного округа на боевых машинах Ми-28Н прикрыли мотострелков в ходе учений «Запад-2021», передает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие принимали участие в тренировках на полигоне Кузьминский в Ростовской области. В маневрах принимали участие до 4000 человек личного состава. Наступающие подразделения мотострелков и зенитная установка «Шилка» были прикрыты с воздуха ударными вертолетами Ми-28Н «Ночные охотники».

Экипажи вертолетов вели огонь по бронетехнике «неприятеля» из 30-мм автоматических пушек. Координация боевых действий осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», уточнили в ЗВО. Стрельбы состоялись в рамках двусторонних стратегических маневров «Запад-2021».

Северный флот России ранее запланировал провести высадку морпехов и мотострелков вдоль Северного морского пути. Тренировки будут проведены в сложных климатических условиях и опасных районах. Военнослужащие высадятся из новейшего УДК «Иван Грен».