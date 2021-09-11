Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 21:02
21:01
Экономика
«Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома»
20:59
Общество
Huawei назначила премьеру глобальных версий смартфонов на 21 октября
20:53
Армия
Авианосец HMS Queen Elizabeth участвует в совместных учениях Британии и Японии
20:52
Спорт
«Круто!»: Дина Аверина поделилась впечатлениями от подаренного BMW
20:51
Весь мир
Российский посол гарантировал Эфиопии безоговорочную поддержку Москвы
20:50
Политика
Посол России объявил о победе над коррупцией в Афганистане усилиями талибов
20:49
Происшествия
Труп мужчины обнаружили в кустах на территории Заводского района Саратова
20:48
Политика
Возможный преемник Меркель потребовал извинений от кандидата в канцлеры Германии
20:47
Общество
Туроператоры прогнозируют интерес россиян к Турции, Египту и ОАЭ на Новый год
20:46
Общество
«Живой» Эйнштейн поразил гостей Всемирной конференции робототехники в Пекине
Все новости

Мотострелки ЮВО тренировались в Ростовской области под прикрытием вертолетов Ми-28Н

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 19:39
Армия
Мотострелки ЮВО тренировались в Ростовской области под прикрытием вертолетов Ми-28Н
russianhelicopters.aero  /  АО «Вертолеты России»

Ростов-на-Дону, 11 сентября. Вертолетчики Южного военного округа на боевых машинах Ми-28Н прикрыли мотострелков в ходе учений «Запад-2021», передает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие принимали участие в тренировках на полигоне Кузьминский в Ростовской области. В маневрах принимали участие до 4000 человек личного состава. Наступающие подразделения мотострелков и зенитная установка «Шилка» были прикрыты с воздуха ударными вертолетами Ми-28Н «Ночные охотники».

Экипажи вертолетов вели огонь по бронетехнике «неприятеля» из 30-мм автоматических пушек. Координация боевых действий осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», уточнили в ЗВО. Стрельбы состоялись в рамках двусторонних стратегических маневров «Запад-2021».

Северный флот России ранее запланировал провести высадку морпехов и мотострелков вдоль Северного морского пути. Тренировки будут проведены в сложных климатических условиях и опасных районах. Военнослужащие высадятся из новейшего УДК «Иван Грен».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Мотострелки ЮВО тренировались в Ростовской области под прикрытием вертолетов Ми-28Н
учения вертолет зво ночной охотник ми-28 мотострелки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru