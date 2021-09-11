Спецпосланник ООН и глава МИД Сирии обсудили поправки к Конституции САР

Дамаск, 11 сентября. Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад провел встречу со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Стороны обсудили насущные трудности, вставшие перед сирийским государством, а также затронули тему поправок к Конституции.

«Были обсуждены все гуманитарные и экономические проблемы, стоящие перед Сирией, а также возможности для обеспечения последующих переговоров в Женеве и продолжения деятельности Конституционного комитета, что требует урегулирования разногласий, возникших между сирийским правительством и оппозицией», — сообщалось по итогам встречи.

Свой предыдущий визит Педерсен нанес в Сирию 22 февраля текущего года. В тот раз Микдад подчеркнул важность роли спецпосланника как нейтрального посредника в комитете по обсуждению поправок к Конституции. В профильный комитет входят два сопредседателя — от официальных властей и от оппозиции, а также еще 150 человек, 50 из которых — выдвинутые правительством люди, еще 50 — представители оппозиционных сил, и еще 50 — гражданские активисты, представляющие различные религиозные и этнические группы.

С сентября 2019 года комитет провел пять заседаний в Женеве, в ходе которых между сторонами обнаружились существенные противоречия. Педерсен, в свою очередь, призван осуществлять посредническую и консультационную функции. В ходе минувшего визита в Дамаск еврочиновник предоставил пятиступенчатый механизм разработки компромиссных поправок к конституции в преддверии шестого раунда переговоров.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Копии данного документа были направлены главам правительственной и оппозиционной делегаций Ахмаду Кузбари и Хади аль-Бахре. Им предложено составить предложения по конституции и направить их в канцелярию спецпосланника до начала шестого раунда.

Упомянутый механизм подразумевает проведение периодических встреч между делегацией ООН и сопредседателями комитета. Также в случае неспособности сторон достичь согласия по какому-либо конституционному принципу в ходе основных переговоров сохраняется возможность перехода к обсуждению следующих пунктов и возобновления дискуссии по спорному вопросу позднее.