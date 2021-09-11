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Борющаяся с безработицей Мавритания попросила Всемирный банк поддержать рынок труда
Весь мир
Борющаяся с безработицей Мавритания попросила Всемирный банк поддержать рынок труда
wikipedia.org  /  Ametxa / CC BY-SA 2.0

Нуакшот, 11 сентября. Мавритания обсудила с Международной финансовой корпорацией (IFC) Всемирного банка развитие национального рынка труда через поддержку частного сектора, который является одним из самых слабых в регионе.

Правительство президента Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани делает ставку на бизнесменов, поскольку считает деятельность предпринимателей не только важной составляющей роста ВВП, но и жизненно необходимым фактором для снижения высокого уровня безработицы среди молодежи, приближающегося, по официальным оценкам, к 23%.

Министр экономики, промышленности и развития производственного сектора Усман Мамаду Кане после визита в Нуакшот отвечающего за африканское направление IFC Серджио Пиманты подтвердил состоявшиеся обсуждения инвестиционных возможностей Мавритании, государственно-частное партнерство и создание рабочих мест. По его словам, диалог сторон играет немаловажную роль для нации.

Безработица широко распространена среди молодежи, несмотря на попытки сменявших друг друга правительств привлечь население к занятости. Главным образом это произошло из-за отсутствия соответствующих реформ. Итоги встречи позволят IFC выявить проблемные зоны, чтобы поддержать местных бизнесменов.

«Мы обсудили с властями, международными партнерами и компаниями частного сектора стратегию по ряду направлений, включая малые и средние предприятия, сельское хозяйство, животноводство и энергетический сектор Мавритании», — объяснил Серджио Пиманта.

По его словам, перечисленные сектора имеют реальную возможность оперативного и общего развития, к которому стремится африканское государство. IFC располагает для Нуакшота портфелем инвестиций в размере 500 миллионов долларов.

И без того слабеющая экономика, которая в основном зависит от рыболовства и животноводства и в меньшей степени от энергетики и горнодобывающей промышленности, пострадала от кризиса в сфере здравоохранения, который усугубил национальные проблемы.

Согласно отчету за 2020 год, Всемирный банк отнес Мавританию к числу наименее развитых стран, поместив на 160-е место из 189 государств в общем рейтинге, основанном на индексе роста человеческого потенциала. Около 31% из 4,64 миллиона местных жителей живут за чертой бедности.

Ранее мавританцы пожаловались на беспрецедентное подорожание продуктов и товаров, в связи с чем правительство решило разработать план контроля над продажей пшеницы, нефти, риса, сахара и молока.

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