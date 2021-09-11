Компания Skoda назвала стоимость топовых версий кроссовера Kodiaq в России

Москва, 11 сентября. Крупнейший производитель автомобилей в Чехии Skoda назвал стоимость топовых версий кроссовера Kodiaq — SportLine и Laurin & Klement — на российском рынке.

В отличие от комплектаций Active, Ambition и Style, которые будут производить на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, SportLine и Laurin & Klement начнут поставлять в Россию сразу из Чехии. В итоге стоимость будет варьироваться от 3,6 до 3,8 млн рублей.

Флагманские комплектации доступны только со 180-сильным двухлитровым бензиновым турбомотором со семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Список возможностей данной версии «паркетника» дополнен подогревом руля, ветрового стекла и заднего ряда кресел. Наиболее дорогие варианты отличаются только отделкой салона: внутри появились декоративные вставки из дерева.

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