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Захарова призвала жестче отвечать на притеснение российских СМИ за рубежом
Политика
Захарова призвала жестче отвечать на притеснение российских СМИ за рубежом
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 11 сентября. Российские журналисты должны были жестче реагировать на первые случаи притеснения отечественных СМИ за границей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила про случай в Нью-Йорке, когда корреспондентам РИА Новости отказали в аккредитации на мемориальные мероприятия в годовщину серии террористических атак 11 сентября. Журналистское сообщество раскритиковало такой шаг. После волны ответной реакции эту аккредитацию предоставили, отмечает Захарова.

«Если бы в 2017 году, когда российские СМИ начали массово — вне профессиональной этики, здравого смысла и повестки дня — проходить через позорный строй за рубежом», — рассуждает представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что все было бы по-другому, если бы российское журналистское сообщество подвергло бы остракизму американских государственных деятелей и представителей «культуры отмены». Дипломат призвала отвечать всем миром, когда «наших бьют».

Русский журналист Олег Лурье издал в США и Великобритании роман «Зеркало над бездной», который вызвал восторг читателей. Книга описывает 11 сентября 2001 года и предшествующие дате события.

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