Живущий в Москве блогер из США Джейкоб сравнил способы экономии русских и американцев

Москва, 11 сентября. Тема экономии денег популярна, как среди россиян, так и среди американцев. При этом способы сэкономить лишние средства отличаются у жителей двух стран.

Американский блогер Джейкоб, проживающий в Москве, решил сравнить методы, которыми пользуются люди в России и США. По словам блогера, некоторые их них просто не подходят другому менталитету из-за своей специфичности.

Как объяснил иностранец, в обеих странах местные следят за акциями в супермаркетах, так как это самый простой вариант экономии. Можно посмотреть, какие акции сейчас предоставляет тот или иной магазин и отправиться за продуктами. Например, многие американцы закупаются, используя купоны. Они помогают выгодно приобрести товар. Однако действительно хорошие купоны раздобыть не так просто, отметил блогер.

Более интересный способ Джейкоб увидел у жителей России. Парень считает, что многим русским экономить помогает дачное хозяйство. Таким образом, можно не тратить деньги на овощи и фрукты, а в зимнее время помогут заготовки.

«Способ крайне понятен, как говорится, "что посеял, то пожнешь". Только в прямом значении этой пословицы. Россияне выращивают картофель, помидоры, огурцы, капусту, морковь, лук, чтобы подготовиться к зиме», — написал американец в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Также Джейкоб выделил еще один способ сэкономить в России — не покупать мясо, которое уже очищено от кожи. По словам блогера, выгоднее купить две целые курицы и разделать их самостоятельно.

Ранее Джейкоб рассказал, как восхищен русскими дачниками. Парень съездил на дачу к семье своей девушки и помог с уборкой урожая. Блогер поведал о всех тяготах традиционного для многих россиян процесса.