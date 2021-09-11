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Эксперт Морина спрогнозировала цены на нефть на следующей неделе
Экономика
Эксперт Морина спрогнозировала цены на нефть на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 сентября. Нефтяные котировки в базовом сценарии останутся в диапазоне 72-75 долларов за баррель, заявила глава аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина.

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина добавили оптимизма участникам рынка не только по поводу нефти, но и других ключевых рисковых активов, отметила эксперт в беседе с агентством «Прайм». Таким образом, появилась надежда на снижение градуса накала в торговой войне, которая привела котировки в диапазон 72,8 доллара за «бочку» нефти Brent.

«В начале недели с 13 по 17 сентября позитив разговора Байдена и котировки нефти будут продолжать отыгрываться», — подчеркнула Морина.

Последствия урагана «Ида» также оказывают влияние на нефтяной рынок, добавила эксперт. Первыми в этот раз восстанавливаются нефтеперерабатывающие заводы в Соединенных Штатах. При этом обычно после природных катаклизмов сначала происходил рост добычи сырья.

Минприроды РФ ранее подсчитало сокращение нефтяных запасов страны. Показатель снизился на треть за последние десять лет. Если в 2010 году Россия имела около 28,2 млрд тонн сырой нефти, то в 2020 году —19,1 млрд тонн.

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