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Личные вещи Аль Капоне выставят на аукцион в Калифорнии
Общество

«Ничего личного, это просто бизнес». Эта фраза принадлежит самому яркому представителю организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии, знаменитому Крестному отцу мафии, чье состояние оценивалось в 100 миллионов долларов, Альфонсе Габриэлю Капоне. Теперь стать обладателем личных вещей великого гангстера может любой желающий, — если, конечно, у него хватит денег.

Аукционный дом Уизерелла вместе с внучкой Аль Капоне Дианой Патрисией Капоне, проводят аукцион, на котором представлены предметы антиквариата, принадлежавшего боссу чикагской мафии. Особую ценность представляет любимый пистолет гангстера — полуавтоматический «кольт» 45-го калибра.

«Дедушка называл его «своей возлюбленной», потому что этот пистолет несколько раз спасал его, когда люди пытались убить его. Он использовал этот пистолет для защиты», — рассказывает внучка Аль Капоне.

Эксперты ожидают, что этот экземпляр оружия будет продан не менее, чем за десять миллионов долларов.

Интерес представляет и личное письмо Аль Капоне своему сыну. Это рукописное послание на трех листах долгие годы бережно хранилось в его семье.

«В этом письме вы увидите этого человека со стороны, которую общественность не знает. Это очень трогательное письмо его сыну, где он называет его «самым дорогим сыном моего сердца», — заявляет Диана Патрисия Капоне.

Каждая вещь, проданная на аукционе, сопровождается описанием предмета и личной подписью внучки бизнесмена. Многие личные вещи Аль Капоне не нуждаются в доказательстве подлинности, поскольку имеют гравировку с его личной монограммой и инициалами. Например, его украшенный бриллиантами карманный нож, или платиновый коробок для спичек, а также карманные часы гангстера.

 

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