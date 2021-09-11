«Один звонок»: певица Гулькина заявила об огромном влиянии Пугачевой на шоу-бизнес

Москва, 11 сентября. Исполнительница Наталия Гулькина рассказала о реальном влиянии на шоу-бизнес примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая способна звонком убрать певца с телеэкранов.

Звезда поп-группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, как по рекомендациям Пугачевой многие артисты построили себе карьеру. Однако вспомнила она и случаи, когда именно решение Примадонны губило карьеру и судьбу молодых певцов и музыкантов. В беседе с Еленой Хангой исполнительница отметила, что в шоу-бизнесе все всегда покупалось. Гулькина выразила сожаление, что слова влиятельного человека могут быть важнее таланта.

«Алла имеет очень весомое мнение. Она может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека не было на Первом канале никогда», — заявила артистка в интервью Ханге.

Она вспомнила, как в детстве надеялась, что ее голос услышит Примадонна, и это позволит ей стать популярной. Однако позже она уяснила для себя, что многим как раз-таки и не повезло быть услышанными Пугачевой, так как после этого их больше никто не видел на большой сцене. По словам Гулькиной, подобным занимался и покойный певец Иосиф Кобзон, который часто решал, кому оставаться, а кому пора покинуть мир шоу-бизнеса.

Сама Гулькина в прошлом году решила сменить карьеру певицы и стать телеведущей. Она призналась, что это пришлось сделать в период пандемии. Певица обзванивала вакансии из газеты, пока не нашла свое новое признание как оратор.