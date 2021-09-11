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Издание Asharq Al-Awsat пришло к выводу о господстве России в Арктике

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 19:22
Экономика
Издание Asharq Al-Awsat пришло к выводу о господстве России в Арктике
ФБА «Экономика сегодня»

Эр-Рияд, 11 сентября. Россия может извлечь значительную выгоду из освоения Арктики, считают представители зарубежной прессы.

Арктические владения позволяют развернуть торговую инфраструктуру и вести добычу богатых ископаемыми территорий, говорится в публикации СМИ издания Asharq Al-Awsat из Саудовской Аравии. На материал обратило внимание «Военное обозрение»

«Возможности реализации потенциала Арктики в торговом и природно-ресурсном отношении открывают перед Россией огромные перспективы. Кремль отправил атомные ледоколы в арктическую зону, чтобы усилить свои позиции», — отмечают авторы статьи.

По их словам, Россия является безоговорочным лидером в этом регионе, который считается стратегически важным направлением. Министр обороны Сергей Шойгу ранее анонсировал экспозицию по военной деятельности России в Арктике.

Научно-образовательная программа «Арктический диалог» пройдет в Салехарде с 11 по 15 октября. Молодые ученые политологи, журналисты и общественники из разных стран рассмотрят проблемы в сферах защиты окружающей среды, инфраструктуры, нацбезопасности и международного права, уточняет «Север-Пресс».

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