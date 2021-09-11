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Диетолог Нефедова назвала заболевания, при которых не стоит злоупотреблять репчатым луком
Общество
Диетолог Нефедова назвала заболевания, при которых не стоит злоупотреблять репчатым луком
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Репчатый лук крайне полезен для здоровья, но в некоторых случаях злоупотреблять им не стоит. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Полностью отказываться от данного продукта в своем рационе не стоит. Однако некоторым рекомендуется сократить его потребление. Так, репчатый лук в больших количествах может быть опасен для людей с непереносимостью продукта, а также тех, кто страдает рядом заболеваний.

«Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой», — цитирует Нефедову ИА «Север-Пресс» со ссылкой на радио Sputnik.

Но стоит помнить, что этот овощ крайне полезен. В нем содержатся различные витамины, минералы, а также клетчатка. Эти элементы крайне необходимы человеческому организму. Репчатый лук способствует укреплению иммунитета и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Помимо лука опасность для здоровья могут представлять и некоторые другие овощи. Так, например, капусту не стоит есть тем, кто страдает от болезней щитовидки.

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здоровье диетолог репчатый лук
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