Диетолог Нефедова назвала заболевания, при которых не стоит злоупотреблять репчатым луком

Москва, 11 сентября. Репчатый лук крайне полезен для здоровья, но в некоторых случаях злоупотреблять им не стоит. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Полностью отказываться от данного продукта в своем рационе не стоит. Однако некоторым рекомендуется сократить его потребление. Так, репчатый лук в больших количествах может быть опасен для людей с непереносимостью продукта, а также тех, кто страдает рядом заболеваний.

«Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой», — цитирует Нефедову ИА «Север-Пресс» со ссылкой на радио Sputnik.

Но стоит помнить, что этот овощ крайне полезен. В нем содержатся различные витамины, минералы, а также клетчатка. Эти элементы крайне необходимы человеческому организму. Репчатый лук способствует укреплению иммунитета и оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Помимо лука опасность для здоровья могут представлять и некоторые другие овощи. Так, например, капусту не стоит есть тем, кто страдает от болезней щитовидки.