Байден показал неоднозначный жест на церемонии памяти жертв теракта 11 сентября

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Джо Байден продемонстрировал странный жест на траурной церемонии, посвященной погибшим во время событий 11 сентября 2001 года.

Странные движения главы государства подметил корреспондент пула Белого дома Чарли Спайринг. В ходе мероприятия президент стянул маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Что именно сказал Байден, не уточняется.

Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI