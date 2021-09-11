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Политика
Байден показал неоднозначный жест на церемонии памяти жертв теракта 11 сентября
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Байден показал неоднозначный жест на церемонии памяти жертв теракта 11 сентября
Политика
Байден показал неоднозначный жест на церемонии памяти жертв теракта 11 сентября
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Джо Байден продемонстрировал странный жест на траурной церемонии, посвященной погибшим во время событий 11 сентября 2001 года.

Странные движения главы государства подметил корреспондент пула Белого дома Чарли Спайринг. В ходе мероприятия президент стянул маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Что именно сказал Байден, не уточняется.

Американский лидер часто оказывается в центре скандалов, связанных с эксцентричным поведением. Так, ранее Байден совершил оплошность на встрече с еврейской общиной. Президента подвела память и он не смог произнести название популярной песни, звучавшей на свадьбе его дочери Эшли.

В ответ пользователи Сети поинтересовались, когда журналисты перестанут закрывать глаза на неудовлетворительное состояние президента. Комментаторы выразили беспокойство из-за провалов в памяти главы государства и предположили, что у Байдена может быть деменция.

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11 сентября байден жест
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