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Снайперы ЗВО отработали ночной перехват колонны «противника» на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 19:10
Армия
Снайперы ЗВО отработали ночной перехват колонны «противника» на учениях «Запад-2021»
пресс-служба ЮВО

Москва, 11 сентября. Снайперы мотострелкового соединения Западного военного округа отработали маневры по перехвату колонны бронетехники условного противника в рамках учений «Запад-2021».

По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, тренировочные мероприятия развернулись на полигоне Мулино в Нижегородской области. В ходе операции снайперские пары были переброшены в район передвижения колонны для наблюдения за силами «противника» при помощи тепловизоров.

«Выстрелами из крупнокалиберных винтовок АСВК стрелки вывели из строя силовые установки машин, остановив движение колонны», — говорится в сообщении.

После этого военнослужащие навели на подбитые машины ствольную артиллерию при помощи комплекса разведки управления и связи «Стрелец».

Масштабные военные учения «Запад-2021» стартовали на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии 200 тысяч военнослужащих. Масштабы и сценарий маневров польские аналитики назвали «оскорблением» для Варшавы, передает издание Argumenti.ru.

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