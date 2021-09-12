Грязь, 11 сентября. Пародист и телеведущий Максим Галкин продолжительное время женат на Алле Пугачевой. В юности он мечтал о замке, о чем и сейчас не стесняясь говорит. Именно поэтому он построил его в деревне Грязь, пишет Teleprogramma.pro.

Звездная чета любит уютно устроиться в саду и прогуляться по замшелым тропинкам деревни. Любят побегать во дворе и двойняшки-семилетки Лиза и Гарри. Этой осенью они стали второклашками, а их племянница Клавдия (дочь Кристины Орбакайте) пока что на каникулах, так как учится в США.

Клавдии Земцовой девять лет, и она уже третью неделю гостит у бабушки. Она прекрасно ладит с Лизой и Гарри. Максим Галкин снял, как дети веселятся в замке. Двойняшки с раннего возраста показывают свой творческий потенциал. На этот раз они устроили спектакль.

Лиза и Клавдия, облачившись в велосипедки, придумали себе роли. За музыкальную составляющую отвечал Гарри. Девочки садились на матрас и изображали, что пьют чай.