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Лиза Галкина и Клавдия Земцова устроили спектакль под аккомпанемент Гарри Галкина
Шоу-бизнес
Лиза Галкина и Клавдия Земцова устроили спектакль под аккомпанемент Гарри Галкина
instagram.com  /  @maxgalkinru

Грязь, 11 сентября. Пародист и телеведущий Максим Галкин продолжительное время женат на Алле Пугачевой. В юности он мечтал о замке, о чем и сейчас не стесняясь говорит. Именно поэтому он построил его в деревне Грязь, пишет Teleprogramma.pro.

Звездная чета любит уютно устроиться в саду и прогуляться по замшелым тропинкам деревни. Любят побегать во дворе и двойняшки-семилетки Лиза и Гарри. Этой осенью они стали второклашками, а их племянница Клавдия (дочь Кристины Орбакайте) пока что на каникулах, так как учится в США.

Клавдии Земцовой девять лет, и она уже третью неделю гостит у бабушки. Она прекрасно ладит с Лизой и Гарри. Максим Галкин снял, как дети веселятся в замке. Двойняшки с раннего возраста показывают свой творческий потенциал. На этот раз они устроили спектакль.

Лиза и Клавдия, облачившись в велосипедки, придумали себе роли. За музыкальную составляющую отвечал Гарри. Девочки садились на матрас и изображали, что пьют чай.

«Не конец еще, Гарри», — возмутилась Лиза, когда Гарри перестал играть.

«А откуда я знаю, когда у вас конец?» — недовольно ответил Гарри.

«Конец, мы скажем: конец», — пояснила девочка.

«А я долго не могу играть, потому что мне не хватает подыгровки», — заявил брат.

«Ты поставь красивую музыку, а мы тут все сделаем», — предложила Клавдия.

«Понял. Как вам такое — Beach?» — спросил он у девчонок.

«Хорошо, Гарик, — согласилась сестра. — Так, дубль два».

Подписчики Максима Галкина восхитились юными актрисами и музыкантом. Они также обратили внимание на то, что Лиза очень любит командовать, а ее брат очень сдержан и вежлив.

«Любимые!» — отметила подруга Алла Борисовны Алина Редель.

«Это прекрасно», — восхитился ведущий Вячеслав Макаров.

«Шикарные! Откуда я знаю, когда у вас конец! Суть всего», «Ну, что не говорите, а Лиза вся в маму», «Клава — копия Кристины», «По-моему, Лиза всеми рулит», — прокомментировали пост поклонники звездной семьи.

Ранее сообщалось, почему Андрей Малахов не согласился бы пожить в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина даже за деньги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лиза Галкина и Клавдия Земцова устроили спектакль под аккомпанемент Гарри Галкина
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