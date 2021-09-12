Грязь, 11 сентября. Пародист и телеведущий Максим Галкин продолжительное время женат на Алле Пугачевой. В юности он мечтал о замке, о чем и сейчас не стесняясь говорит. Именно поэтому он построил его в деревне Грязь, пишет Teleprogramma.pro.
Звездная чета любит уютно устроиться в саду и прогуляться по замшелым тропинкам деревни. Любят побегать во дворе и двойняшки-семилетки Лиза и Гарри. Этой осенью они стали второклашками, а их племянница Клавдия (дочь Кристины Орбакайте) пока что на каникулах, так как учится в США.
Клавдии Земцовой девять лет, и она уже третью неделю гостит у бабушки. Она прекрасно ладит с Лизой и Гарри. Максим Галкин снял, как дети веселятся в замке. Двойняшки с раннего возраста показывают свой творческий потенциал. На этот раз они устроили спектакль.
Лиза и Клавдия, облачившись в велосипедки, придумали себе роли. За музыкальную составляющую отвечал Гарри. Девочки садились на матрас и изображали, что пьют чай.
«Не конец еще, Гарри», — возмутилась Лиза, когда Гарри перестал играть.
«А откуда я знаю, когда у вас конец?» — недовольно ответил Гарри.
«Конец, мы скажем: конец», — пояснила девочка.
«А я долго не могу играть, потому что мне не хватает подыгровки», — заявил брат.
«Ты поставь красивую музыку, а мы тут все сделаем», — предложила Клавдия.
«Понял. Как вам такое — Beach?» — спросил он у девчонок.
«Хорошо, Гарик, — согласилась сестра. — Так, дубль два».
Подписчики Максима Галкина восхитились юными актрисами и музыкантом. Они также обратили внимание на то, что Лиза очень любит командовать, а ее брат очень сдержан и вежлив.
«Любимые!» — отметила подруга Алла Борисовны Алина Редель.
«Это прекрасно», — восхитился ведущий Вячеслав Макаров.
«Шикарные! Откуда я знаю, когда у вас конец! Суть всего», «Ну, что не говорите, а Лиза вся в маму», «Клава — копия Кристины», «По-моему, Лиза всеми рулит», — прокомментировали пост поклонники звездной семьи.
Ранее сообщалось, почему Андрей Малахов не согласился бы пожить в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина даже за деньги.