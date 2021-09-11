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Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов город Первомайск в Донбассе
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов город Первомайск в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 11 сентября. Украинская армия 11 сентября обстреляла из гранатомета город Первомайск, заявили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным Луганской Народной Республики, спустя сутки затишья бойцы ВС Украины вновь нарушили режим перемирия.

«Со стороны, подконтрольной ВСУ, был зафиксирован один обстрел», — констатировал представитель республики в СЦКК.

Как сообщил офицер ЛНР, в субботу, 11 сентября, украинские военные открыли огонь с города Попасная. Снаряды попали по населенному пункту Первомайск. Известно, что стрельба велась из станкового противотанкового гранатомета. В данный момент данные о жертвах отсутствуют.

Ранее сообщалось, что специалисты 109-го учебного центра ВСУ проводят занятия по дистанционному разминированию позиций Народной милиции ЛНР. Однако военный аналитик Владимир Орлов уверен, что украинская армия не нападет на ЛДНР, так как боится реакции России, пишет Argumenti.ru.

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