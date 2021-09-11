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Минобороны Азербайджана объявило о завершении совместных учений с ВС Турции
Политика
Минобороны Азербайджана объявило о завершении совместных учений с ВС Турции
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Баку, 11 сентября. Военнослужащие ВС Азербайджана и Турции завершили совместные тактические учения сил спецназа в Лачинском районе.

В сообщении азербайджанского оборонного ведомства говорится, что в ходе масштабных учений сил спецназа двух стран военнослужащие успешно отработали задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, а также выполнили упражнения по организации засад на связующих дорогах и ряд других учебных операций.

Ранее в МИД Армении заявили, что совместные турецко-азербайджанские учения провоцируют эскалацию напряженности, подрывая процесс урегулирования в Нагорном Карабахе. Там считают, что действия Баку и Анкары препятствуют усилиям по установлению в регионе долгосрочного мира.

Стоит отметить, что российский аналитик Александр Жилин считает поражение Армении в войне за Карабах результатом «предательства» со стороны политической верхушки. По его словам, сделать такие выводы ему позволил анализ «некоторой информации», поступившей от армянских источников, передает издание Argumenti.ru.

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турция учения азербайджан
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