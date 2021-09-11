Хорватское издание Advance сравнило Украину с Афганистаном в вопросе отношения к ним США

Загреб, 11 сентября. США бросили Украину на произвол судьбы, как и Афганистан, заявил хорватский журналист Кристиан Юришич в статье для издания Advance.

Речь идет о «Северном потоке — 2». Обозреватель подчеркнул, что нынешняя администрация Белого дома в какой-то степени своими руками помогла России и Германии закончить реализацию проекта.

«С этой точки зрения, как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы. Конкретно речь идет об Украине, которой Вашингтон в каком-то смысле обещал, что "Северный поток-2" не станет реальностью», — сказал он.

Текущее развитие ситуации ставит под большой вопрос дальнейшую внешнюю политику Украины. Киев окончательно не понимает, на кого ему дальше ориентироваться на Западе. Скорее всего, США бросит Украину по аналогии с Афганистаном, считает журналист.

Вопрос с «Северным потоком — 2» стоит для Украины очень остро. Киев считает этот газопровод угрозой для сокращения или полной потери транзитных мощностей. Им остается только надеяться на то, что Берлин откажется от проекта, но вероятность такого исхода ничтожно мала, резюмировал журналист.

Ранее «Газпром» заявил о полном завершении строительства «Северного потока — 2». Финальные штрихи были закончены утром 10 сентября.