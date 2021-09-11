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Кроссовер Infiniti QX50 вырос в цене на 50 тыс. рублей

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 19:00
Экономика
Кроссовер Infiniti QX50 вырос в цене на 50 тыс. рублей
infiniti.ru  /  Infiniti

Москва, 11 сентября. Популярный среди россиян японский кроссовер Infiniti QX50 подорожал в сентябре на российском рынке на 50 тыс. рублей, передает статистическое агентство «Цена Авто».

Теперь «паркетник» можно купить от 3,7 млн до 5 млн рублей в зависимости от версии и комплектации. При этом, в отличие от многих других популярных брендов, японский автоконцерн поднял цены только на одну модель.

В России автомобиль предлагается с двигателем объемом 2 литра, который обеспечивает 249 лошадиных сил. Кроме того, кроссовер оснастили обновленным мультимедийным комплексом Infiniti InTouch с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Российские дилеры ранее запустили в продажу новый кроссовер Peugeot 2008. Стоимость модели 2,2 млн рублей. Покупателям предлагается автомобиль в комплектации GT, куда входит шесть подушек безопасности, система контроля давления воздуха в шинах и другие функции.

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Infiniti QX50 цены в россии японский автопроизводитель
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