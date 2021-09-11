Взаиморасчеты при покупке авиабилетов могут стать недоступны иностранным компаниям

Москва, 11 сентября. Правительство РФ начало продумывать предложение по созданию национальной системы взаиморасчетов авиакомпаний в России, сообщают СМИ.

Соответствующее поручение дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Предложение о создании системы в апреле этого года направила госкорпорация «Ростех». Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский обратил внимание, что речь идет о системе взаиморасчетов авиакомпаний и агентов, реализующих билеты на рейсы госкорпорации. Все крупные отечественные перевозчики являются клиентами ТКП и BSP одновременно, отметил представитель компании Red Wings.

«Мы около 60% билетов продаем напрямую на своем сайте, а львиная доля билетов, которые продаются через агентов, оформляется именно через ТКП», — приводит его слова «Ведомости».

В России ранее предложили скорректировать действующий механизм субсидирования проезда на самолетах и поездах. Транспортная комиссия Госсовета предложила сохранить субсидирование только для социально незащищенных слоев населения.