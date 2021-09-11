ВМС Тайваня впервые получили на вооружение «убийцу авианосцев»

Тайбэй, 11 сентября. Военно-морские силы Тайваня получили на вооружение первый корвет-катамаран проекта Tuo Jiang II, который назвали «убийцей авианосцев». Церемония передачи судна прошла 9 сентября.

Мероприятие состоялось на военно-морской базе Чжунчжэн. Ожидается, что всего будет построено 11 таких корветов-катамаранов.

На вооружении у «убийцы авианосцев» стоят модернизированные противокорабельные ракеты Hsiung Feng III. Их скорость может достигать трех Махов, а дальность – до 180 километров. В ходе церемонии ВМС Тайваня также получили второй минный заградитель проекта Min Jiang с автоматизированным комплексом постановки морских мин.

Ранее стало известно, что Турция приняла на вооружение новые разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar Akinci. Кроме этого, издание Argumenti.ru сообщило, что силы быстрого реагирования ОДКБ вскоре получат новейшую военную технику.