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Истребители Су-27 перехватили крылатые ракеты на учениях «Запад-2021» под Калининградом
Армия
Истребители Су-27 перехватили крылатые ракеты на учениях «Запад-2021» под Калининградом
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

Калининград, 11 сентября. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота уничтожили крылатые ракеты условного противника в рамках стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021».

В пресс-службе Балтфлота сообщили, что пара дежурных самолетов по команде дежурных сил противовоздушной обороны была поднята в воздух с аэродрома Чкаловск, расположенного под Калининградом. В ходе маневров летчики перехватили и уничтожили реактивные боеприпасы при помощи управляемых авиационных ракет класса «воздух — воздух».

«Ракетные пуски проводились в четко определенном районе воздушных стрельб над морским полигоном Балтийского флота. На период выполнения стрельб в районе морского полигона было ограничено движение для всех воздушных и морских судов», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения Западного военного округа применят свыше 40 комплексов с беспилотными летательными аппаратами в рамках маневров «Запад-2021». Отмечается, что беспилотники будут обеспечивать объективный контроль с воздуха за действиями войск.

Ранее сообщалось, что атомные подводные лодки ВМФ РФ вышли в Баренцево море на арктические учения. Также Северный флот присоединился к военным учениям «Запад-2021» и маневрам Южного военного округа, передают Argumenti.ru.

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россия су-27 запад-2021
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