Режиссер Александр Данилов назвал главную идею комедии «Друг на продажу»

Москва, 11 сентября. Режиссер Александр Данилов рассказал о ключевой идее комедии «Друг на продажу» — второго полнометражного фильма в его авторском портфолио.

Комедийному фильму «Друг на продажу» еще до его официальной премьеры прочат лавры одной из самых ярких отечественных комедий года, на что красноречиво указывает рейтинг ожиданий на сайте «КиноПоиск».

Лента рассказывает о принципиальном Иване, которого очередная неудача в личной жизни заставила разочароваться в отношениях. Внезапно герой становится «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве его друга, бизнесмена Гоши.

Такая на первый взгляд незамысловатая «закваска» истории служит отличной декорацией для дальнейшего развития сюжета фильма, который, будучи развлекательным продуктом, тем не менее имеет под собой второй план, рассказал режиссер картины в интервью изданию «Народные Новости».

«В нем есть определенная сермяжная правда, и я уверен, что зрители, когда увидят ее, сделают правильные выводы. Главный посыл: когда люди находятся в отношениях — они должны доверять друг другу, а не строить измышления и не достраивать, дорисовывать людей», — рассказал Данилов.

Ключевые роли в фильме исполнили Антон Пампушный, Вадим Галыгин, Антон Богданов, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов и Валерия Дергилева. Картина, премьера которой должна была состояться еще в 2020 году, выйдет на большие экраны 11 ноября.